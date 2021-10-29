В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 545 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Sari makina».
«Уставный капитал компании равен 545,01 тыс. манатов. Официальным представителем является Гюнай Джафарова», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.
Sari makina прошла госрегистрацию в налоговых органах 5 августа.
Б.Рустамбеков
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