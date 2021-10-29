Генсек ООН призывает военных в Судане проявить сдержанность в ходе протестов

Генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу заявил, что военные в Судане должны уважать право жителей на мирные демонстрации и не предпринимать действий, которые могут привести к жертвам.
"Сегодня будет демонстрация (в Судане - ИФ), о которой было объявлено", - сказал Гутерриш перед саммитом G20 в Риме, его слова приводят европейские СМИ.
"Я призываю военных проявить сдержанность и не создать новых жертв. Людям должно быть разрешено выходить на мирные демонстрации, это очень важно", - отметил он.
Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. В настоящее время он находится у себя дома, местонахождение других представителей власти неизвестно.
Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.
В ответ на призыв Хамдока выступить с мирными протестами на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь - есть жертвы и пострадавшие.
С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.
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