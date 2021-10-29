Президент Южной Кореи попросил папу римского поехать в КНДР ради установления мира на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил папе римскому Франциску совершить визит в КНДР для нормализации ситуации в регионе, и понтифик в ответ заявил о желании сделать это, если из Пхеньяна поступит соответствующее приглашение, сообщает агентство "Рёнхап".
"Если папа посетит Северную Корею, когда появится такая возможность, это станет поворотным моментом в установлении мира на Корейском полуострове", - процитировал слова Мун Чжэ Ина, сказанные Франциску, представитель южнокорейского президента.
Президент и понтифик также обсудили пандемию COVID-19, изменения климата и другие важные вопросы.
Ранее ни один папа римский не посещал Северную Корею, которая не имеет официальных дипломатических отношений с Ватиканом, напоминает "Рёнхап".
Мун Чжэ Ин прибыл в Рим в четверг - на встречу с папой римским и на саммит лидеров группы G20.
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