Президент Южной Кореи попросил папу римского поехать в КНДР ради установления мира на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил папе римскому Франциску совершить визит в КНДР для нормализации ситуации в регионе, и понтифик в ответ заявил о желании сделать это, если из Пхеньяна поступит соответствующее приглашение, сообщает агентство "Рёнхап".

"Если папа посетит Северную Корею, когда появится такая возможность, это станет поворотным моментом в установлении мира на Корейском полуострове", - процитировал слова Мун Чжэ Ина, сказанные Франциску, представитель южнокорейского президента.

Президент и понтифик также обсудили пандемию COVID-19, изменения климата и другие важные вопросы.

Ранее ни один папа римский не посещал Северную Корею, которая не имеет официальных дипломатических отношений с Ватиканом, напоминает "Рёнхап".

Мун Чжэ Ин прибыл в Рим в четверг - на встречу с папой римским и на саммит лидеров группы G20.