ВМС США планируют в 2024 году получить первые беспилотные подводные аппараты для постановки донных торпед

Американские ВМС рассчитывают в 2024 году поставить на вооружение первые беспилотные подводные аппараты большой дальности XLUUV, которые предназначены для установки самонаводящихся подводных минно-торпедных комплексов Hammerhead, следует из данных доклада исследовательской службы Конгресса США.

Комплекс Hammerhead будет устанавливаться аппаратом XLUUV (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles) на морском дне. Помимо капсулы с торпедой Mk 54б он будет оснащен самостоятельной двигательной установкой, иметь якорный модуль, систему обнаружения и связи. Находясь на морском дне, комплекс будет следить за морской обстановкой в отведенном районе и в случае появления подлодки противника атаковать ее торпедой.

Автономные подводные аппараты XLUUV, которые по размерам сопоставимы с вагоном метро, способны скрытно проникать к базам подводных лодок противника и производить постановку комплексов непосредственно в районах базирования или развертывания подводных лодок противника.

Программа создания комплекса беспилотных подводных аппаратов большой дальности XLUUV и системы Hammerhead начала ускоренно разрабатываться в 2019 году.

В настоящее время корпорация Boeing ведет строительство первых пяти аппаратов XLUUV для ВМС США.