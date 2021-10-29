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Дальнее зарубежье 29.10.2021 23:55

ВМС США планируют в 2024 году получить первые беспилотные подводные аппараты для постановки донных торпед

Американские ВМС рассчитывают в 2024 году поставить на вооружение первые беспилотные подводные аппараты большой дальности XLUUV, которые предназначены для установки самонаводящихся подводных минно-торпедных комплексов Hammerhead, следует из данных доклада исследовательской службы Конгресса США.

Комплекс Hammerhead будет устанавливаться аппаратом XLUUV (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles) на морском дне. Помимо капсулы с торпедой Mk 54б он будет оснащен самостоятельной двигательной установкой, иметь якорный модуль, систему обнаружения и связи. Находясь на морском дне, комплекс будет следить за морской обстановкой в отведенном районе и в случае появления подлодки противника атаковать ее торпедой.

Автономные подводные аппараты XLUUV, которые по размерам сопоставимы с вагоном метро, способны скрытно проникать к базам подводных лодок противника и производить постановку комплексов непосредственно в районах базирования или развертывания подводных лодок противника.

Программа создания комплекса беспилотных подводных аппаратов большой дальности XLUUV и системы Hammerhead начала ускоренно разрабатываться в 2019 году.

В настоящее время корпорация Boeing ведет строительство первых пяти аппаратов XLUUV для ВМС США.

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Тэги: США, ВМС, МИНЫ, ТОРПЕДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]