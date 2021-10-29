В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 января 2022 года

Власти Азербайджана продлили действие специального карантинного режима в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

«В целях предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса (COVID-19) и ее возможных осложнений продлить срок особого карантинного режима на территории Азербайджана до 06:00 1 января 2022 года», - отмечается в постановлении Кабмина.

Срок действия специального карантинного режима истекал 1 ноября 2021 года.

В Азербайджане по состоянию на 28 октября общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 524 тыс. 788. Общее число умерших от COVID-19 в стране составляет 6 тыс. 995 человек. От COVID-19 вылечились 489 тыс. 32 человека.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 761 человек.

Х.Насирзаде