В госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе

Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, но и не предприняла достаточных шагов, чтобы смягчить его, заявил представитель госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
"Давайте скажем прямо, Россия не создавала газового кризиса в Европе. Он случился из-за различных факторов, часть из которых нельзя было контролировать", - сказал Хохштейн, отвечая на вопрос о действиях России в этой ситуации.
Такое мнение представитель госдепа выразил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований.
При этом он отметил, что "нет сомнений, что Россия не сделала все то, что могла бы, чтобы смягчить кризис и замедлить рост цен".
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