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Дальнее зарубежье 29.10.2021 19:49

В госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе

Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, но и не предприняла достаточных шагов, чтобы смягчить его, заявил представитель госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Давайте скажем прямо, Россия не создавала газового кризиса в Европе. Он случился из-за различных факторов, часть из которых нельзя было контролировать", - сказал Хохштейн, отвечая на вопрос о действиях России в этой ситуации.

Такое мнение представитель госдепа выразил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований.

При этом он отметил, что "нет сомнений, что Россия не сделала все то, что могла бы, чтобы смягчить кризис и замедлить рост цен".

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Тэги: США, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]