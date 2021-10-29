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29.10.2021 18:45

Число умерших от COVID-19 в Азербайджане с начала пандемии превысило 7 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 132 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 526 тыс. 920, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 420 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 021.

От COVID-19 вылечились 490 тыс. 789 человек, из них 1 тыс. 757- за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 29 тыс. 110 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 753 тестов на коронавирус против 13 тыс. 827 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 169 тыс. 788 тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]