Число умерших от COVID-19 в Азербайджане с начала пандемии превысило 7 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 132 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 526 тыс. 920, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 420 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 021.
От COVID-19 вылечились 490 тыс. 789 человек, из них 1 тыс. 757- за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 29 тыс. 110 человек.
За сутки медики провели 11 тыс. 753 тестов на коронавирус против 13 тыс. 827 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 169 тыс. 788 тестов на COVID-19.
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