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Регион 29.10.2021 19:09

СГБ Грузии заявила о расследовании по факту заговора против государства

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) ведет расследование по факту заговора с целью свержения власти, говорится в распространенном в пятницу заявлении СГБ.

"На основании добытых следствием данных установлено, что фигуранты дела планировали различные деструктивные действия. В частности, в случае ухудшения здоровья заключенного Михаила Саакашвили, при его этапировании в тюремную больницу некоторые группы готовились препятствовать этому, блокировав различными средствами подъезды к тюремной больнице", - говорится в заявлении СГБ.

В документе отмечается, что подобные деструктивные действия могут произойти и в случае этапирования Саакашвили и в другие медицинские заведения.

"Примечательно, что фигуранты этого дела отказались явиться на допрос в СГБ в качестве свидетелей, поэтому они будут допрошены в суде", - отмечается в заявлении.

В нем также сообщается, что следствие по данному делу идет по статье 315, которая предполагает лишение свободы от 5 до 8 лет тюремного заключения.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили в случае необходимости будет переведен в тюремную больницу.

"Перевод Саакашвили в городскую клинику исключен по причине недопущения гражданского противостояния", - сказал Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

По его утверждению, Саакашвили рассчитывает, что в случае госпитализации в городскую клинику его оттуда силой вызволят сторонники. "Мы не пойдем на такой риск с переводом Саакашвили в городскую клинику и не поставим под угрозу его же сторонников", - сказал Гарибашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дела. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он уже почти месяц держит голодовку.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗАГОВОР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]