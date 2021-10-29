Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из Руставской тюрьмы к своим сторонникам заявляет, что от их голосов на субботних выборах зависит, будет он жить или умрет.
30 октября в Грузии в 20 из 64 муниципалитетов проводится второй тур местных выборов.
"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину" - заявляет Саакашвили.
В своем обращении экс-президент подчеркивает, что не желает никакой должности и хочет лишь служить Грузии.
По словам Саакашвили, власти Грузии боятся назначать судебный процесс против него, чтобы люди не услышали его голос.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Число умерших от COVID-19 в Азербайджане с начала пандемии превысило 7 тыс. человек
Азербайджан откроет посольство в Ватикане
Президент Азербайджана принял главу Управления по делам религии Турции
Газпром в ноябре может выйти на рынок с бондами в евро
Eni вернулась к чистой прибыли в III квартале, увеличила выручку на 83%
Nostrum в январе-сентябре снизила среднесуточную добычу углеводородов на 24%
В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 января 2022 года
17,5 млн иностранных туристов посетили Турцию с начала года
Госагентство по ОМС направит 257 тыс. манатов на закупку холодильников для хранения вакцин
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии