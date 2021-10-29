Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из Руставской тюрьмы к своим сторонникам заявляет, что от их голосов на субботних выборах зависит, будет он жить или умрет.

30 октября в Грузии в 20 из 64 муниципалитетов проводится второй тур местных выборов.

"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину" - заявляет Саакашвили.

В своем обращении экс-президент подчеркивает, что не желает никакой должности и хочет лишь служить Грузии.

По словам Саакашвили, власти Грузии боятся назначать судебный процесс против него, чтобы люди не услышали его голос.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.