Естественная убыль населения РФ за январь-сентябрь выросла на 75%, превысив 675 тыс. человек - Росстат

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-сентябре 2021 года выросла на 74,6% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, составив 675,7 тыс. человек (против 387,1 тыс. человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат.

Число родившихся в январе-сентябре 2021 года снизилось на 1,8% - до 1 млн 49,8 тыс. детей с 1 млн 68,8 тыс. в январе-сентябре 2020 года.

Число умерших в РФ в январе-сентябре 2021 года увеличилось на 18,5% - до 1 млн 725,5 тыс. человек с 1 млн 455,9 тыс. человек в январе-сентябре 2020 года.

В сентябре 2021 года родилось 121 тыс. 646 детей - снижение на 6,8% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Умерло в сентябре 2021 года 201 тыс. 945 человек - рост на 18,3% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Естественная убыль населения в сентябре 2021 года составила 80 тыс. 299 человек - рост в 2 раза к сентябрю 2020 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2020 году выросла более чем в 2 раза - до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек.

По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,17 млн.

По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 сентября 2021 года (на 1 октября еще нет данных) составила 145,8 млн человек, сократившись с начала года на 383 тыс. человек. Миграционный прирост за январь-август на 35,7% компенсировал естественную убыль населения.