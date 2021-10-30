Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9847 RUR   0.0242 GBR   2.3452 TRY   0.1784

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 82.81 0.15 Brent 84.32 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 30.10.2021 09:00

Рекордное с сентября число инфицированных COVID-19 зафиксировано в Китае

В минувшую пятницу на территории материкового Китая было зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Это является самым высоким показателем внутренних случаев заражения с 16 сентября.

Накануне были выявлены 48 заболевших.

Эпицентром распространения стали северные и северо-восточные районы страны. Так, в пятницу 26 случаев были зафиксированы в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, 19 - в автономном районе Внутренняя Монголия, 11 - в провинции Ганьсу, два - в Пекине, один - в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Еще 19 инфицированных прибыли в пятницу в КНР из-за рубежа.

Всего с начала пандемии COVID-19 в материковом Китае было зафиксировано 97 тыс. 80 случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек.

В Гонконге, Макао и на Тайване число заболевших с начала пандемии достигло 28 тыс. 818. Из них в Гонконге - 12 тыс. 342 (скончались 213), Макао - 72 (смертей не зафиксировано), на Тайване - 16 тыс. 399 (умерли 847).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]