Рекордное с сентября число инфицированных COVID-19 зафиксировано в Китае

В минувшую пятницу на территории материкового Китая было зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Это является самым высоким показателем внутренних случаев заражения с 16 сентября.
Накануне были выявлены 48 заболевших.
Эпицентром распространения стали северные и северо-восточные районы страны. Так, в пятницу 26 случаев были зафиксированы в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, 19 - в автономном районе Внутренняя Монголия, 11 - в провинции Ганьсу, два - в Пекине, один - в Нинся-Хуэйском автономном районе.
Еще 19 инфицированных прибыли в пятницу в КНР из-за рубежа.
Всего с начала пандемии COVID-19 в материковом Китае было зафиксировано 97 тыс. 80 случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек.
В Гонконге, Макао и на Тайване число заболевших с начала пандемии достигло 28 тыс. 818. Из них в Гонконге - 12 тыс. 342 (скончались 213), Макао - 72 (смертей не зафиксировано), на Тайване - 16 тыс. 399 (умерли 847).
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