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Транспорт и связь 30.10.2021 12:42

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 к МКС перенесен на 3 ноября

В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который планировалось осуществить в воскресенье, перенесен на 3 ноября, сообщило в субботу NASA.

"NASA и SpaceX на данный момент планируют провести запуск корабля Crew Dragon-3 к МКС 3 ноября в 01:10 по времени Восточного побережья США (09:10) в связи с сильным штормом", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 3 ноября погодные условия для запуска улучшатся, отметили в американском космическом агентстве.

Планируется, что американский пилотируемый космический корабль состыкуется со станцией в тот же день в районе 23:00 по времени Восточного побережья США (17:00).

В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки LC-39А Космического центра имени Кеннеди.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

В течение нескольких дней оба экипажа будут одновременно находиться на станции. Возвращение Crew Dragon-2 на Землю произойдет через несколько дней после прибытия нового экипажа. Спускаемая капсула должна будет с помощью парашютной системы совершить мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

Crew Dragon является американским многоразовым пилотируемым космическим кораблем нового поколения, разработанным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа.

Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]