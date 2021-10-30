Посол США призывает власти Грузии обращаться с Саакашвили в соответствии с международной практикой прав человека

США обеспокоены состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и активно следят за ситуацией, чтобы убедиться, что ему оказывается соответствующее внимание, заявила в субботу журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

По ее словам, с Саакашвили должны обращаться в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой прав человека.

"Я не эксперт европейского суда, но призываю власти Грузии, чтобы с Саакашвили обращались справедливо, непредвзято, в соответствии с грузинским законодательством и международной практикой прав человека", - сказала Дегнан.

Она также считает, что в интересах Украины, чтобы украинский гражданин был защищен.

Посол призвала представителей медицинской сферы внимательно следить за состоянием продолжающего более четырех недель голодовку Саакашвили и обеспечить ему соответствующее обслуживание.

"Я не эксперт в сфере здравоохранения, однако и омбудсмен Грузии сказала, что в учреждении, в котором находится Саакашвили, есть нехватка лечебных средств, которые могут понадобиться Саакашвили. В конечном итоге, должно быть определено такое лечение, которое необходимо любому пациенту", - отметила Дегнан.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.