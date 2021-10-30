В России зафиксировано максимальное за пандемию число случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 40 тыс. 251 случай, это новое максимальное значение за пандемию, умерли за сутки 1 тыс. 160 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 40 тыс. 251 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 326 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Уже дважды на этой неделе число новых случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 40 тысяч, для того, чтобы разорвать цепочки распространения вируса, в стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни.
Регионами, где зафиксирован наибольшее число суточных выявлений COVID-19, являются Москва - 7 тыс. 267 новых случаев, Санкт-Петербург - 3 тыс. 578, Московская область - 2 тыс. 680. В пятерку "лидеров" также входят Самарская область - 1 тыс. 405 заражений и Нижегородская область - 815.
За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 1 тыс. 160 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 97, в Петербурге - 76, в Краснодарском крае - 43.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 472 тыс. 797 случаев коронавирусной инфекции, 237 тыс. 380 умерших и 7 млн 331 тыс. 424 выписанных, в том числе 28 тыс. 909 за последние сутки, из них 5 тыс. 506 в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 208,4 млн тестов на COVID-19, из них 742 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 947 тыс. 362 человека.
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