МВД Грузии объяснило ротацией личного состава присутствие спецназа на территории тюрьмы, где содержится Саакашвили

МВД Грузииподтвердило информацию грузинских СМИ о том, что на территорию Руставской тюрьмы, где находится в заключении бывший президент Михаил Саакашвили, был введен отряд спецназа.
По информации пресс-центра МВД, отряд полицейского спецназа был введен на территорию с целью ротации и обеспечения безопасности.
"На территории Руставской тюрьмы проходил процесс ротации отрада спецназа. Именно этот процесс засняли телекамеры", - сообщилпресс-центр.
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