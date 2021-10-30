МВД Грузии объяснило ротацией личного состава присутствие спецназа на территории тюрьмы, где содержится Саакашвили

МВД Грузииподтвердило информацию грузинских СМИ о том, что на территорию Руставской тюрьмы, где находится в заключении бывший президент Михаил Саакашвили, был введен отряд спецназа.

По информации пресс-центра МВД, отряд полицейского спецназа был введен на территорию с целью ротации и обеспечения безопасности.

"На территории Руставской тюрьмы проходил процесс ротации отрада спецназа. Именно этот процесс засняли телекамеры", - сообщилпресс-центр.