Молдова в ноябре будет получать газ из России по цене $450 за 1 тыс. кубометров, заявили в Кишиневе

Молдовав рамках контракта с "Газпромом" получит в ноябре российский газ по цене в два раза ниже рыночной, написал вице-премьер МолдовыАндрей Спыну в Telegram-канале.
"В ноябре цена будет в районе $450 за 1 тыс. кубометров, после цена может и упасть в зависимости от биржевой цены газа. В нынешних условиях цена в два раза ниже, чем рыночная, и ниже, чем та, что мы платили в октябре ($790)", - заявил Спыну.
Он отметил, что в новом контракте принята формула, предложенная молдавской делегацией, которая базируется на соотношении цены газа и бензина на рынке. По его словам, так как это коммерческие отношения между "Газпромом" и "Молдовагазом", только эти компании могут раскрыть точную формулу.
По словам Спыну, в соглашении с "Газпромом" нет никаких политических условий и не упоминается Приднестровье. Спыну добавил, что по долгу Кишинева стороны пришли к тому, что в 2022 году будет проведен аудит, который установит точную сумму задолженности, после чего пройдут новый переговоры, по итогам которых будет составлен календарь их погашения.
В Молдовев октябре разразился газовый кризис. У "Молдовагаза" закончился текущий контракт с "Газпромом", и стороны временно продлили его на месяц. Почти весь месяц стороны не могли достичь договоренности, в Молдовебыло объявлено чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетической сфере. Появлялась информация о том, что "Газпром" требует от Кишиневав срочном порядке вернуть долг около $700 млн. Молдавская сторона настаивала на том, что точный размер долга можно будет установить только после его аудита.
В итоге после трехдневных переговоров с 27 по 29 октября в Санкт-Петербурге между главой "Газпрома" Алексеем Миллером, вице-премьером МолдовыСпыну и главой "Молдовагаза" Вадимом Чебаном стороны заявили о заключении долгосрочного пятилетнего контракта.
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