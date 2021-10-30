Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9847 RUR   0.0242 GBR   2.3452 TRY   0.1784

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 82.81 0.15 Brent 84.32 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.10.2021 13:40

Молдова в ноябре будет получать газ из России по цене $450 за 1 тыс. кубометров, заявили в Кишиневе

Молдовав рамках контракта с "Газпромом" получит в ноябре российский газ по цене в два раза ниже рыночной, написал вице-премьер МолдовыАндрей Спыну в Telegram-канале.

"В ноябре цена будет в районе $450 за 1 тыс. кубометров, после цена может и упасть в зависимости от биржевой цены газа. В нынешних условиях цена в два раза ниже, чем рыночная, и ниже, чем та, что мы платили в октябре ($790)", - заявил Спыну.

Он отметил, что в новом контракте принята формула, предложенная молдавской делегацией, которая базируется на соотношении цены газа и бензина на рынке. По его словам, так как это коммерческие отношения между "Газпромом" и "Молдовагазом", только эти компании могут раскрыть точную формулу.

По словам Спыну, в соглашении с "Газпромом" нет никаких политических условий и не упоминается Приднестровье. Спыну добавил, что по долгу Кишинева стороны пришли к тому, что в 2022 году будет проведен аудит, который установит точную сумму задолженности, после чего пройдут новый переговоры, по итогам которых будет составлен календарь их погашения.

В Молдовев октябре разразился газовый кризис. У "Молдовагаза" закончился текущий контракт с "Газпромом", и стороны временно продлили его на месяц. Почти весь месяц стороны не могли достичь договоренности, в Молдовебыло объявлено чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетической сфере. Появлялась информация о том, что "Газпром" требует от Кишиневав срочном порядке вернуть долг около $700 млн. Молдавская сторона настаивала на том, что точный размер долга можно будет установить только после его аудита.

В итоге после трехдневных переговоров с 27 по 29 октября в Санкт-Петербурге между главой "Газпрома" Алексеем Миллером, вице-премьером МолдовыСпыну и главой "Молдовагаза" Вадимом Чебаном стороны заявили о заключении долгосрочного пятилетнего контракта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]