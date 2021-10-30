Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что вопрос экстрадиции на Украину задержанного в Грузии 1 октября бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином, не обсуждался.
"С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной, требований о передаче Михаила Саакашвили не было", - сказал Залкалиани в субботу журналистам.
По его словам, с украинской стороны не было никаких требований по поводу экстрадиции Саакаашвили. "Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было каких-либо подобных обращений", - отметил Залкалиани.
Накануне навестившие Саакашавили в тюрьме депутатов Верховной рады Украины заявили журналистам, что Украина намерена добиваться его возвращения в страну, и на дипломатическом уровне переговоры по этому вопросу уже ведутся.
В ответ МИД Грузии заявил, что никаких переговоров с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине не проводилось и не проводится.
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