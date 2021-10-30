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ТЭК 30.10.2021 14:03

Прекратился прямой поток по газопроводу "Ямал-Европа" в Германию - начался реверс в Польшу

Физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии с началом газовых суток 30 октября упал до нуля (по направлению с востока на запад), свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Более того, газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток, также показывают данные Gascade.

Польские потребители получают газ по газопроводу "Ямал-Европа" не только напрямую из России, но и по "виртуальному реверсу" - из Германии (контрактно), но по факту - отбирая его из транзитного потока. В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсный режим.

Уточненная заявка (реноминация) на прямую поставку в западном направлении с 11:00 действительно равна нулю. В результате газ качается только по реверсной заявке (около 150 тыс. куб. м в час), свидетельствуют данные прокачки за последний отчетный час (с 12:00 до 13:00).

Профиль потребления и логистики потоков газа в выходные дни меняется, так как существенно снижается потребление сот стороны промышленности. Кроме того, в пятницу и субботу в Европе довольно тепло и солнечно, дожди и холода придут с началом новой недели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]