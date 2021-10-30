Физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии с началом газовых суток 30 октября упал до нуля (по направлению с востока на запад), свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.
Более того, газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток, также показывают данные Gascade.
Польские потребители получают газ по газопроводу "Ямал-Европа" не только напрямую из России, но и по "виртуальному реверсу" - из Германии (контрактно), но по факту - отбирая его из транзитного потока. В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсный режим.
Уточненная заявка (реноминация) на прямую поставку в западном направлении с 11:00 действительно равна нулю. В результате газ качается только по реверсной заявке (около 150 тыс. куб. м в час), свидетельствуют данные прокачки за последний отчетный час (с 12:00 до 13:00).
Профиль потребления и логистики потоков газа в выходные дни меняется, так как существенно снижается потребление сот стороны промышленности. Кроме того, в пятницу и субботу в Европе довольно тепло и солнечно, дожди и холода придут с началом новой недели.
Танковые подразделения азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы
Число умерших от COVID-19 в Азербайджане с начала пандемии превысило 7 тыс. человек
Тунис вернул требование о ПЦР-тестах для всех приезжающих и карантин для непривитых
В России зафиксировано максимальное за пандемию число случаев COVID-19 за сутки
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
Власти Кувейта потребовали от поверенного в делах Ливана покинуть страну
Здоровье королевы Елизаветы II находится в отменном состоянии - Джонсон
Пекин предостерег европейские страны от решений по Тайваню, которые повредят отношениям КНР и Европы
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии