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ТЭК 30.10.2021 14:12

Делегация Туркменистана на переговорах с талибами пообещала запустить проект ТАПИ как можно скорее

Туркменская делегация на переговорах с талибами в Кабуле пообещала запустить строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия - ИФ) как можно скорее, а также начать строительство железной дороги и линии электропередачи.

"Сегодня в Президентском дворце состоялась важная встреча руководителей Исламского Эмирата (так называют свое правительство талибы) с делегацией во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сферах экономики, безопасности, торговли и гуманитарной помощи", - сообщил в Twitterофициальный представитель движения, заместитель министра информации и культуры Заббихулла Муджахид.

"Туркменская сторона обещала, как можно скорее запустить проект ТАПИ, начать строительство железной дороги в двух направлениях Туркменистан - Джаузджан и Туркменистан-Герат. Также говорилось о начале строительства новой 500-вольтовой линии электропередачи из Туркменистана в Герат", - отмечается в сообщении.

Туркменская сторона также обязалась продолжить оказание широкой гуманитарной помощи афганскому народу в нынешней сложной ситуации.

Правительственная делегация, возглавляемая министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, прибыла в Кабул в субботу утром.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]