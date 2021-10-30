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Туризм 30.10.2021 14:23

Тунис вернул требование о ПЦР-тестах для всех приезжающих и карантин для непривитых

Власти Туниса ужесточили правила въезда в страну, теперь всем прибывающим необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а туристам без прививки придется соблюдать семидневный карантин, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в тунисском национальном офисе по туризму в России.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом пассажиры, прибывающие в Тунис, независимо от их вакцинного статуса обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета. Дети до 12 лет освобождаются от предоставления теста", - сказал представитель офиса Нежи Гуидер.

Он добавил, что правило, при котором туристы освобождаются от самоизоляции, если их отдых организован туроператором, отменено.

Гуидер отметил, что все прибывающие в Тунис должны заблаговременно заполнить анкету на сайте https://app.e7mi.tn и представить подтверждающие документы авиакомпаниям, судоходным компаниям и другим пунктам доступа (пограничным постам) в цифровом или бумажном формате.

"Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", - заявил Гуидер.

Как сообщили в ведомстве, пассажиры, которые не были вакцинированы или привиты не полностью, должны соблюдать обязательную семидневную изоляцию за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты (ваучера) в одном из специальных центров изоляции, их список есть на сайте https://www.ontt.tn/ar/blagh. Ваучер должен включать расходы на трансфер из аэропорта в центр изоляции, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который должен быть проведен на шестой день изоляции.

"В случае выявленного положительного теста прибывающий будет отправлен на изоляцию в специальный центр для носителей вируса. Важно отметить, что несовершеннолетние (до 18 лет), не сопровождаемые или сопровождающие вакцинированных взрослых, освобождаются от обязательного карантина", - пояснил Гуидер.

Полностью вакцинированные от коронавируса (не менее чем за 28 дней вакциной Janssen и за 14 дней до прибытия для остальных вакцин) освобождаются от обязательного карантина и должны предъявить справку, выданную органами здравоохранения страны проживания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]