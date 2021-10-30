Пекин предостерег европейские страны от решений по Тайваню, которые повредят отношениям КНР и Европы

Власти КНР в субботу предупредили Литву и другие страны Европы, что им следует проявлять аккуратность в своих дальнейших шагах в связи с Тайванем с целью не ухудшать отношения с Пекином, сообщает телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

"Мы призываем правительство Литвы придерживаться официальных политических обязательств, определяющих дипломатические отношения с Китаем, и не предпринимать необратимых неверных решений", - цитирует телеканал заявление представителя МИД КНР Ван Вэньбина.

"Европейской стороне следует занять правильную позицию и предотвратить вмешательство в здоровое развитие отношений Китая и ЕС", - отметил он.

Также он подчеркнул, что КНР выступает решительно против официальных контактов с Тайванем стран, имеющих дипломатические отношения с Пекином.

Отношения Литвы с Тайванем начали углубляться, когда в 2020 году к власти пришло новое правительство в Вильнюсе.

Решение Литвы разрешить этому острову открыть представительство именно под именем Тайваня, а не Тайбэя, вызвало гнев Китая, протестующего против попыток трактовать Тайвань как независимое государство.

По этой причине Китай отозвал летом своего посла в Литве и указал Вильнюсу сделать аналогичный шаг. Посол Литвы в Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс в начале сентября.

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы Тайбэя в свете международного консенсуса о том, что это название не противоречит политике "единого Китая", не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.