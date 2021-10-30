Здоровье королевы Елизаветы II находится в отменном состоянии - Джонсон

У королевы Великобритании Елизаветы II нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем, заявил в субботу британский премьер-министр Борис Джонсон.

"На этой неделе я разговаривал с Ее Величеством, как я и делаю каждую неделю, и она в отличной форме", - приводит слова премьера телеканал Sky news.

"Она просто следует советам врачей и немного отдыхает, и я полагаю, это важно. Я уверен, что вся наша страна желает ей всего хорошего", - добавил премьер.

Накануне в Букингемском дворце сообщили, что Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме.

На этой неделе стало известно, что королева Великобритании не поедет на саммит по климату в Глазго, как планировалось ранее.

Ранее в октябре 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".