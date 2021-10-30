Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9847 RUR   0.0242 GBR   2.3452 TRY   0.1784

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 82.81 0.15 Brent 84.32 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.10.2021 14:46

Здоровье королевы Елизаветы II находится в отменном состоянии - Джонсон

У королевы Великобритании Елизаветы II нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем, заявил в субботу британский премьер-министр Борис Джонсон.

"На этой неделе я разговаривал с Ее Величеством, как я и делаю каждую неделю, и она в отличной форме", - приводит слова премьера телеканал Sky news.

"Она просто следует советам врачей и немного отдыхает, и я полагаю, это важно. Я уверен, что вся наша страна желает ей всего хорошего", - добавил премьер.

Накануне в Букингемском дворце сообщили, что Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме.

На этой неделе стало известно, что королева Великобритании не поедет на саммит по климату в Глазго, как планировалось ранее.

Ранее в октябре 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]