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ТЭК 30.10.2021 15:00

Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет, заявили в Киеве

Импорт электроэнергии из России и Беларусис 1 ноября будет прекращен, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. С 1 ноября также не будет импорта э/э из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", - написал Герус в субботу в своем Telegram-канале.

Ранее Герус сообщил, что РФ с 1 ноября останавливает поставки в Украину энергетического угля марки А (антрацит) и Т (тощий). Уголь этих марок завозили ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

России нужно уделять особое внимание обеспечению внутреннего спроса на энергетический уголь, поэтому было принято решение о прекращении поставок этого ресурса в Украину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]