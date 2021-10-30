Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет, заявили в Киеве

Импорт электроэнергии из России и Беларусис 1 ноября будет прекращен, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
"Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. С 1 ноября также не будет импорта э/э из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", - написал Герус в субботу в своем Telegram-канале.
Ранее Герус сообщил, что РФ с 1 ноября останавливает поставки в Украину энергетического угля марки А (антрацит) и Т (тощий). Уголь этих марок завозили ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.
России нужно уделять особое внимание обеспечению внутреннего спроса на энергетический уголь, поэтому было принято решение о прекращении поставок этого ресурса в Украину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
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