Группе работников сельскохозяйственной отрасли Азербайджана присуждены государственные награды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников сельскохозяйственной отрасли орденом "Эмек" 3-й степени и медалью "Терегги", говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
Награды присуждены работникам сельского хозяйства за заслуги в развитии сельского хозяйства страны.
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
А.Салаева
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