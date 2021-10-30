Группе работников сельскохозяйственной отрасли Азербайджана присуждены государственные награды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников сельскохозяйственной отрасли орденом "Эмек" 3-й степени и медалью "Терегги", говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Награды присуждены работникам сельского хозяйства за заслуги в развитии сельского хозяйства страны.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

А.Салаева