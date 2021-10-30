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30.10.2021 16:49

Группе работников сельскохозяйственной отрасли Азербайджана присуждены государственные награды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников сельскохозяйственной отрасли орденом "Эмек" 3-й степени и медалью "Терегги", говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Награды присуждены работникам сельского хозяйства за заслуги в развитии сельского хозяйства страны.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]