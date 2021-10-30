Лавров встретится с главами МИД Турции и Франции, гендиректором ВОЗ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу в Риме встретится с министрами иностранных дел Турции и Франции Мевлютом Чавушоглу и Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщили в российской делегации.
Также запланированы встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом и исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли.
Кроме того, в этот же день, как ранее сообщали в МИД России, Лавров встретится с главой МИД КНР Ван И.
Лавров представляет делегацию РФ на саммите G20, который проходит в Риме 30-31 октября.
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