Минздрав Россиирекомендует использовать однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" для повторной вакцинации, заявил в субботу глава министерства Михаил Мурашко.

"Хочу проинформировать, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, более качественный после двухэтапной вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам в ходе посещения Владимирской области.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).