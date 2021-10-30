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СНГ 30.10.2021 17:21

Кыргызстан приобретет российские разведывательные беспилотники

Кыргызстанприобретает российские разведывательные беспилотники "Орлан 10Е", соответствующий контракт подписан на встречевице-премьера страны Камчыбека Ташиева с главой Рособоронэкспорта Александром Михеевым, сообщила в субботу пресс-служба кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Основным итогом встречи стало подписание контракта о закупке Кыргызстаноммногофункциональных комплексов БЛА "Орлан-10Е" для нужд пограничной службы ГКНБ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Ташиев и Михеев обсудили широкий спектр вопросов развития военно-технического сотрудничества между двумя странами, отметили в пресс-службе.

"Стороны договорились о приобретении кыргызской стороной у АО "Рособоронэкспорт" вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ, поставке запасных частей и ремонт агрегатов к ним", - добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе Ташиев сообщил о планах купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России - разведывательные беспилотники "Орлан 10Е". "В настоящее время из республиканского бюджета выделяются средства на приобретение из Турции беспилотников Bayraktar", - сказал вице-премьер Киргизии. По его словам, кыргызские военнослужащие уже проходят обучение в Турции.

Турецкая компания Baykar 27 октября сообщила о расширении географии экспорта ударных беспилотников Bayraktar ТB2, отметив в Twitter, что заключила контракт на поставки "еще с одной страной".

Страна, с которой подписан контракт, не названа. Согласно сообщению, теперь Bayraktar будут экспортироваться в 13 стран.

Ранее Bayraktar TB2 закупил и применял Азербайджан во время Второй Карабахской войны.

В сентябре беспилотники Bayraktar демонстрировались в Ашхабаде на параде по случаю 30-летия Туркменистана.

26 октября украинские военные заявили, что впервые применили Bayraktar в районе операции в Донбассе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]