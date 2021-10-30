Кыргызстан приобретет российские разведывательные беспилотники

Кыргызстанприобретает российские разведывательные беспилотники "Орлан 10Е", соответствующий контракт подписан на встречевице-премьера страны Камчыбека Ташиева с главой Рособоронэкспорта Александром Михеевым, сообщила в субботу пресс-служба кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Основным итогом встречи стало подписание контракта о закупке Кыргызстаноммногофункциональных комплексов БЛА "Орлан-10Е" для нужд пограничной службы ГКНБ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Ташиев и Михеев обсудили широкий спектр вопросов развития военно-технического сотрудничества между двумя странами, отметили в пресс-службе.

"Стороны договорились о приобретении кыргызской стороной у АО "Рособоронэкспорт" вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ, поставке запасных частей и ремонт агрегатов к ним", - добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе Ташиев сообщил о планах купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России - разведывательные беспилотники "Орлан 10Е". "В настоящее время из республиканского бюджета выделяются средства на приобретение из Турции беспилотников Bayraktar", - сказал вице-премьер Киргизии. По его словам, кыргызские военнослужащие уже проходят обучение в Турции.

Турецкая компания Baykar 27 октября сообщила о расширении географии экспорта ударных беспилотников Bayraktar ТB2, отметив в Twitter, что заключила контракт на поставки "еще с одной страной".

Страна, с которой подписан контракт, не названа. Согласно сообщению, теперь Bayraktar будут экспортироваться в 13 стран.

Ранее Bayraktar TB2 закупил и применял Азербайджан во время Второй Карабахской войны.

В сентябре беспилотники Bayraktar демонстрировались в Ашхабаде на параде по случаю 30-летия Туркменистана.

26 октября украинские военные заявили, что впервые применили Bayraktar в районе операции в Донбассе.