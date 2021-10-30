Меркель обеспокоена ростом числа заразившихся коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена ростом числа заразившихся COVID-19, по ее словам, это "очень печально".
"Это должно беспокоить нас всех", - завила она в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По данным немецкого института Роберта Коха, за последние сутки в Германии зафиксировано 21,5 тыс.случаев заражения, а также 90 случаев смерти людей с коронавирусом.
"То, что, например, два, три миллиона немцев старше 60 лет до сих пор не привиты, сильно меня печалит, потому что это может изменить ситуацию для всего общества", - считает канцлер.
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