Меркель обеспокоена ростом числа заразившихся коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена ростом числа заразившихся COVID-19, по ее словам, это "очень печально".

"Это должно беспокоить нас всех", - завила она в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По данным немецкого института Роберта Коха, за последние сутки в Германии зафиксировано 21,5 тыс.случаев заражения, а также 90 случаев смерти людей с коронавирусом.

"То, что, например, два, три миллиона немцев старше 60 лет до сих пор не привиты, сильно меня печалит, потому что это может изменить ситуацию для всего общества", - считает канцлер.