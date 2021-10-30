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Дальнее зарубежье 30.10.2021 17:55

Макрон и президент Индонезии обсудили работу над стратегическим партнерством Парижа и Джакарты

Создание стратегического партнерства Франции и Индонезии стало темой переговоров в субботу французского президента Эмманюэля Макрона с его индонезийским коллегой Джоко Видодо "на полях" саммита G20 в Риме, сообщили французские СМИ.

"(Лидеры - ИФ) решили работать над настоящим стратегическим партнерством в Индо-Тихоокеанском регионе", - приводят СМИ выдержки из заявления французской стороны.

Партнерство, в частности, будет затрагивать восстановление после пандемии COVID-19, адаптацию к экологическим изменениям, поддержку экономического роста в Индонезии.

Также Макрон и Видодо обсуждали возрастающее значение этого региона и соперничество США и КНР.

СМИ отмечают, что Индонезия позже примет председательство в G20 от Италии. К Франции в свою очередь перейдет председательство в Совете ЕС в 2022 году.

СМИ также напоминают, что ранее в результате создания США, Великобританией и Австралией нового трехстороннего партнерства в области безопасности AUKUS Канберра отказалась от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд. Франция в ответ теперь пытается углублять связи с ведущими странами Юго-Восточной Азии, добавляют СМИ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]