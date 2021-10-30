Предложение о палестино-израильском саммите в Москве сохраняет актуальность - МИД России

МИД Россииподтвердил предложение провести в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне.

"Сохраняет актуальность и наше предложение о проведении в Москве палестино-израильской встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу на его сайте в связи с 30-й годовщиной Мадридской мирной конференции по арабо-израильскому урегулированию.

"Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами. Недавно в России с визитом побывал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Планируем переговоры с руководством Палестинской национальной администрации", - говорится в сообщении.

"К глубокому сожалению, по целому ряду причин наработанный на Мадридской конференции потенциал не был в полной мере использован, а по ряду направлений - растрачен, - отметили на Смоленской площади. - Как следствие, при сохранении израильской оккупации палестинских территорий в зоне конфликта происходят регулярные рецидивы военной конфронтации".

"Западный берег реки Иордан и сектор Газа захлестнули острые социально-экономические и гуманитарные проблемы, которые серьезно усугубляются отсутствием межпалестинского единства. От односторонних шагов, связанных с попытками изменить статус Иерусалима, в том числе Святых мест, поселенческой деятельностью и призывами к насилию, страдает палестинское и израильское гражданское население. Оказались существенно подорваны перспективы реализации закрепленного в решениях Совета Безопасности ООН постулата "территории в обмен на мир", из которого проистекает принцип "двух государств" - Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в сообщении.

"В нынешних условиях Россия как постоянный член СБ ООН и участник ближневосточного "квартета" международных посредников призывает партнеров обратиться к наработанному в Мадриде опыту сотрудничества, в основе которого - всеобъемлющий подход к региональным вызовам и угрозам, и активизировать совместные усилия в интересах устойчивого арабо-израильского урегулирования. История доказывает, что развязать конфликтные узлы на Ближнем Востоке в одиночку невозможно", - заявили в МИД РФ.