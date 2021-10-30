Ирак считает меры ОПЕК+ по увеличению добычи нефти достаточными для покрытия спроса

Багдад считает меры ОПЕК+ по увеличению добычи нефти достаточными для удовлетворения спроса на энергоресурсы и стабилизации рынка.
"Ирак считает, что общее увеличение добычи нефти, которое достигнет 2 млн б/с к концу года, покроет любое увеличение спроса на нефть и приведет к стабилизации нефтяного рынка", - говорится в сообщении иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).
В связи с этим, отмечается в сообщении, Ирак не считает необходимым наращивать свои производственные мощности больше, чем это предполагает сделка ОПЕК+.
С другой стороны, пишет SOMO, Ирак упорно стремится нарастить добычу газа за счет увеличения инвестиций в газовые месторождения, а также реализации проектов по улавливанию попутного нефтяного газа.
Страны ОПЕК+ в июле приняли решение об ускоренном наращивании добычи нефти с августа 2021 года - по 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц. При этом министры договорились встречаться каждый месяц, чтобы подстраивать решения под рыночную ситуацию, но стараться нивелировать весь объем ограничений в 9,7 млн б/с, взятый с мая 2020 года (в июле он составлял 5,8 млн б/с).
Пока еще ни на одной из трех прошедших встреч министры не сошли с намеченного пути.
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