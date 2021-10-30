Спецслужба Грузии заявила о заблаговременном раскрытии плана приезда Саакашвили в страну

В Грузии могли произойти крупные неприятности, если бы заранее не была раскрыта схема приезда бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил в субботу журналистам руководитель Службы госбезопасности (СГБ) страны Григол Лилуашвили.
"Если бы схема прибытия Саакашвили в Грузию заранее не была расшифрована, то в стране происходили бы очень напряженные процессы, связанные с беспорядками и дестабилизацией", - сказал Лилуашвили.
Он сообщил, что в СГБ идет расследование по факту заговора с целью свержения властей. "Очень скоро вы узнаете о новых фактах этого дела", - сказал Лилуашвили.
Накануне СГБ распространило заявление о заговоре с целью свержения властей, включая разработку планов освобождения Саакашвили по пути из Руставской тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси радикальными группами.
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