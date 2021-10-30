В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

В королевстве Тонга - тихоокеанском островном государстве в Полинезии зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом, сообщила британская вещательная корпорация BBC.
Инфекция была выявлена у ранее вакцинированного человека, прибывшего на самолете из Новой Зеландии.
По данным властей, около 30% населения островного государства, составляющего 105,6 тыс. человек, на данный момент уже прошло вакцинацию. После появления информации о первом случае COVID-19 на Тонга тысячи местных жителей ринулись в медицинские центры для прививки.
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