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Здравоохранение 30.10.2021 18:41

В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

В королевстве Тонга - тихоокеанском островном государстве в Полинезии зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом, сообщила британская вещательная корпорация BBC.

Инфекция была выявлена у ранее вакцинированного человека, прибывшего на самолете из Новой Зеландии.

По данным властей, около 30% населения островного государства, составляющего 105,6 тыс. человек, на данный момент уже прошло вакцинацию. После появления информации о первом случае COVID-19 на Тонга тысячи местных жителей ринулись в медицинские центры для прививки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]