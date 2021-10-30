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Регион 30.10.2021 18:53

"Грузинская мечта" призвала сторонников прийти на выборы, чтобы не дать победить оппозиции в некоторых округах

Правящая партия "Грузинская мечта" призвала сторонников идти на проходящий второй тур местных выборов в 20 муниципалитетах.

По информации партии, в двух из 20 муниципалитетов за два часа до закрытия участков есть вероятность победы с небольшим преимуществом кандидатов оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Мы основываемся на данных наших активистов. Конечно, эти данные могут быть не точными. Мы также не будем называть эти муниципалитеты", - сказал журналистам один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

В Грузии в субботу проходит второй тур местных выборов, в ходе которых будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов, в том числе, Тбилиси, а также главы 15 муниципальных собраний.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]