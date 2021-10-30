"Грузинская мечта" призвала сторонников прийти на выборы, чтобы не дать победить оппозиции в некоторых округах

Правящая партия "Грузинская мечта" призвала сторонников идти на проходящий второй тур местных выборов в 20 муниципалитетах.
По информации партии, в двух из 20 муниципалитетов за два часа до закрытия участков есть вероятность победы с небольшим преимуществом кандидатов оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Мы основываемся на данных наших активистов. Конечно, эти данные могут быть не точными. Мы также не будем называть эти муниципалитеты", - сказал журналистам один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
В Грузии в субботу проходит второй тур местных выборов, в ходе которых будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов, в том числе, Тбилиси, а также главы 15 муниципальных собраний.
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