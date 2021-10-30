Главы МИД России и Китая встретились в Риме

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Риме с министром иностранных дел КНР Ван И назвал беспрецедентным уровень отношений двух стран.

"Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что до конца года предстоит очередная встреча глав правительств России и Китая. Ей будут предшествовать заседания пяти межправкомиссий. "Я думаю, что это будет очень серьезным вкладом экономических блоков наших правительств в подготовку очередного саммита", - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что рассчитывает обсудить с китайским коллегой ключевые проблемы политической проблематики.