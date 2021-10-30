МИД Азербайджана осуждает решение властей США об освобождении армянского террориста, убившего турецкого консула

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает решение властей США об освобождении от отбывания наказания армянского террориста, члена "Армянской секретной армии освобождения Армении" (АSALA) Хампига Сасуняна, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в 1982 году генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арикана.

"Мы осуждаем решение об освобождении члена ASALA Хампига Сасуняна - армянского террориста, убившего турецкого дипломата Кемаля Арикана в 1982 году в Лос-Анджелесе. Помимо того, что освобождение одного террориста опасно, это еще и служит пропаганде терроризма", - заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в 2012 году, будучи в заключении, Сасунян в интервью армянскому военному журналу "Хай Зинвор" заявил, что является армянским солдатом и готов воевать на территории Карабаха, которая была оккупирована.

"Это показывает, что террорист не встал на путь исправления", - подчеркнула Абдуллаева.

Кроме того, она отметила, что по сообщениям армянских СМИ, террорист Сасунян находится на территории Армении.

"Попытки героизации террориста должны быть предотвращены любым способом", - сказала Абдуллаева.

А.Салаева