Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиции обвинил власти в фальсификации местных выборов

Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия обвиняет власть в фальсификации местных выборов после инцидента на избирательном участке.
По его утверждению, на 62-м избирательном участке погас свет и представители правящей партии "Грузинская мечта" пытались сфальсифицировать итоги выборов.
В результате перебранки и толкотни между противостоящими сторонами полицейские задержали несколько человек.
"Произошло замыкание в электросети, и на несколько минут было прервана подача электроэнергии. На 62-м участке безоговорочно побеждает наш кандидат Каха Каладзе, поэтому провокатор Мелия со своими сторонниками попытался сорвать голосование на этом участке", - заявил журналистам депутат парламента Бека Давитулиани.
По его словам, в Тбилиси на всех избирательных участках побеждает кандидат в мэры от "Грузинской мечты" Каладзе.
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