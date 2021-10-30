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Регион 30.10.2021 20:05

Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиции обвинил власти в фальсификации местных выборов

Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия обвиняет власть в фальсификации местных выборов после инцидента на избирательном участке.

По его утверждению, на 62-м избирательном участке погас свет и представители правящей партии "Грузинская мечта" пытались сфальсифицировать итоги выборов.

В результате перебранки и толкотни между противостоящими сторонами полицейские задержали несколько человек.

"Произошло замыкание в электросети, и на несколько минут было прервана подача электроэнергии. На 62-м участке безоговорочно побеждает наш кандидат Каха Каладзе, поэтому провокатор Мелия со своими сторонниками попытался сорвать голосование на этом участке", - заявил журналистам депутат парламента Бека Давитулиани.

По его словам, в Тбилиси на всех избирательных участках побеждает кандидат в мэры от "Грузинской мечты" Каладзе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]