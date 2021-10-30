США и страны "Евротройки" - Великобритания, Франция и ФРГ тревожит ситуация, складывающаяся вокруг иранской ядерной программы с связи с действиями Тегерана. Это указано в совместном заявлении стран, опубликованном в субботу на сайте Елисейского дворца.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден в Риме в субботу проведет переговоры с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании по иранской тематике.
"Мы объявили о твердом намерении гарантировать, что Иран никогда не разработает или получит ядерное оружие, совместно выразили серьезную и растущую тревогу по поводу того, что в то время как Иран с июня прекратил переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД - ИФ), он активизировал провокационные шаги в ядерной сфере, такие, как производство высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана", - говорится в заявлении США и "евротройки".
Авторы указали, что ни один из этих процессов не нужен для развития гражданской отрасли, но они важны для создания ядерного орудия.
"Мы привержены продолжению тесной работы с РФ, КНР и ЕС в качестве координирующей силы для решения этого крайне важного вопроса", - говорится в документе.
Согласно заявлению, Иран сократил объемы сотрудничества с МАГАТЭ и транспарентность в ядерной сфере, что подрывает возможность его возвращения к полному соблюдению СВПД.
На фоне данных событий США и страны "евротройки" напомнили о необходимости переговоров с целью возвращения Вашингтона и Тегерана к СВПД. В связи с этим в заявлении приветствуется стремление Байдена восстановить участие США в СВПД и соблюдать соглашение, пока его придерживается Иран. В заявлении выражается уверенность, что все еще возможно быстро восстановить СВПД, гарантировать мирный характер иранской ядерной программы и снять санкции с Тегерана. "Это будет возможным, если Иран сменит (политический - ИФ) курс", - заявили авторы.
США и страны "евротройки" призвали президента Ирана Ибрахима Раиси вернуть Тегеран за стол переговоров и избежать опасной эскалации событий.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД для урегулирования иранской ядерной проблемы. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения условий сделки.
С апреля по июнь 2021 года Иран и международные посредники провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу.
Ранее на этой неделе замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани сообщил о согласии Тегерана возобновить переговоры по иранской ядерной программе до конца ноября. Он сказал, что точная дата возобновления переговоров будет объявлена на следующей неделе.
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