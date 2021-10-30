Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9847 RUR   0.0242 GBR   2.3452 TRY   0.1784

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 82.81 0.15 Brent 84.32 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.10.2021 20:30

Оппозиционный телеканал сообщил о победе кандидатов от оппозиции на выборах в пяти крупных городах Грузии

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал в субботу вечером после завершения процесса голосования во втором туре местных выборов данные "экзит-пола", по которым в пяти самых крупных городах, включая Тбилиси, победили кандидаты от оппозиции.

При этом телеканал уточнил, что это предварительные данные.

Между тем ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что за час до закрытия избирательных участков во всех 20 муниципалитетах, где проходит второй тур местных выборов, побеждают ее кандидаты. "По данным на 17:00 действительно были данные, что кандидаты от оппозиции в двух муниципалитетах подходят к проходному барьеру в 50% голосов избирателей, но уже к 19:00 ситуация изменилась, и наши кандидаты побеждают во всех муниципалитетах", - сказал Кобахидзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]