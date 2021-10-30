Оппозиционный телеканал сообщил о победе кандидатов от оппозиции на выборах в пяти крупных городах Грузии

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал в субботу вечером после завершения процесса голосования во втором туре местных выборов данные "экзит-пола", по которым в пяти самых крупных городах, включая Тбилиси, победили кандидаты от оппозиции.

При этом телеканал уточнил, что это предварительные данные.

Между тем ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что за час до закрытия избирательных участков во всех 20 муниципалитетах, где проходит второй тур местных выборов, побеждают ее кандидаты. "По данным на 17:00 действительно были данные, что кандидаты от оппозиции в двух муниципалитетах подходят к проходному барьеру в 50% голосов избирателей, но уже к 19:00 ситуация изменилась, и наши кандидаты побеждают во всех муниципалитетах", - сказал Кобахидзе.