По данным экзит-полов, в ходе второго тура выборов в органы местного самоуправления в Грузии в Тбилиси на выборах мэра лидирует представляющий правящую партию "Грузинская мечта" действующий мэр Каха Каладзе. Это сообщила после закрытия избирательных участков вечером в субботу грузинская телекомпания "Имеди" со ссылкой на исследование компании Gorbi.
Согласно данным экзит-пола, Каладзе набрал 57,2% голосов избирателей, кандидат в мэры от оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Никанор Мелия - 42,8%.
В Рустави также лидирует представитель правящей партии Нино Лацабидзе, набравшая 53,8% голосов, представитель ЕНД Давид Киркитадзе набрал 46,2%.
В Кутаиси лидирует еще один кандидат от "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили с 51,9%, представитель ЕНД Хатия Деканоидзе получила 48,1%.
Кроме того, в Батуми лидирует также кандидат от "Грузинской мечты" Арчил Чиковани, набравший 50,8%, представитель ЕНД Георгий Киртадзе набрал 49,2%.
"Имеди" сообщила, что в рамках экзит-пола были опрошены 17 тысяч человек на 150 избирательных участках, погрешность может составлять, как считают в Gorbi, 2,5%.
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