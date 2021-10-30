По данным экзит-полов, в ходе второго тура выборов в органы местного самоуправления в Грузии в Тбилиси на выборах мэра лидирует представляющий правящую партию "Грузинская мечта" действующий мэр Каха Каладзе. Это сообщила после закрытия избирательных участков вечером в субботу грузинская телекомпания "Имеди" со ссылкой на исследование компании Gorbi.

Согласно данным экзит-пола, Каладзе набрал 57,2% голосов избирателей, кандидат в мэры от оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Никанор Мелия - 42,8%.

В Рустави также лидирует представитель правящей партии Нино Лацабидзе, набравшая 53,8% голосов, представитель ЕНД Давид Киркитадзе набрал 46,2%.

В Кутаиси лидирует еще один кандидат от "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили с 51,9%, представитель ЕНД Хатия Деканоидзе получила 48,1%.

Кроме того, в Батуми лидирует также кандидат от "Грузинской мечты" Арчил Чиковани, набравший 50,8%, представитель ЕНД Георгий Киртадзе набрал 49,2%.

"Имеди" сообщила, что в рамках экзит-пола были опрошены 17 тысяч человек на 150 избирательных участках, погрешность может составлять, как считают в Gorbi, 2,5%.