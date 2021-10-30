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Здравоохранение 30.10.2021 20:59

Власти Иордании потребовали от иностранных работников привиться от COVID-19 к середине декабря

Власти Иордании предупредили, что работающие на территории королевства иностранцы обязаны вакцинироваться от COVID-19 к середине декабря, в противном случае их может ждать депортация, сообщили западные СМИ.

"Строгие меры будут приняты с 15 декабря против тех иностранных работников, кто не получит две дозы вакцин против COVID-19", - говорится в заявлении МВД Иордании.

В ведомстве уточнили, что в числе таких меры может быть высылка из страны.

В то же время в МВД отметили, что такие иностранцы могут привиться бесплатно, и им не надо предъявлять документ о виде на жительство или праве на трудоустройство.

В Иордании работают тысячи граждан Египта, Филиппин и других стран. В королевстве открылись центры бесплатной вакцинации для иорданских подданных и иностранцев.

В Иордании с населением около 10 млн человек полностью курс вакцинации прошли 3,5 млн.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Иордании за время пандемии диагностировали свыше 859,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались более 11 тыс. человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]