Власти Иордании потребовали от иностранных работников привиться от COVID-19 к середине декабря

Власти Иордании предупредили, что работающие на территории королевства иностранцы обязаны вакцинироваться от COVID-19 к середине декабря, в противном случае их может ждать депортация, сообщили западные СМИ.
"Строгие меры будут приняты с 15 декабря против тех иностранных работников, кто не получит две дозы вакцин против COVID-19", - говорится в заявлении МВД Иордании.
В ведомстве уточнили, что в числе таких меры может быть высылка из страны.
В то же время в МВД отметили, что такие иностранцы могут привиться бесплатно, и им не надо предъявлять документ о виде на жительство или праве на трудоустройство.
В Иордании работают тысячи граждан Египта, Филиппин и других стран. В королевстве открылись центры бесплатной вакцинации для иорданских подданных и иностранцев.
В Иордании с населением около 10 млн человек полностью курс вакцинации прошли 3,5 млн.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Иордании за время пандемии диагностировали свыше 859,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались более 11 тыс. человек.
МИД Азербайджана осуждает решение властей США об освобождении армянского террориста, убившего турецкого консула
Группе работников сельскохозяйственной отрасли Азербайджана присуждены государственные награды
Руководство Минобороны Азербайджана обсудило ситуацию на госгранице и на территории страны, где временно размещены российские миротворцы
Ирак считает меры ОПЕК+ по увеличению добычи нефти достаточными для покрытия спроса
Путин увязал устойчивость глобальных энергетических рынков с необходимостью ответственных действий всех участников
Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет, заявили в Киеве
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме
Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма «3+3» на Южном Кавказе
ЦИК Грузии оценил почти в 50% явку избирателей во втором туре местных выборов
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии