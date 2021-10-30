Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма «3+3» на Южном Кавказе

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в субботу вечером провели переговоры в Риме, где проходит саммит G-20.
Как сообщил российский МИД, основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и на Южном Кавказе.
Согласно сообщению, "состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе".
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