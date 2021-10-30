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Регион 30.10.2021 22:23

Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма «3+3» на Южном Кавказе

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в субботу вечером провели переговоры в Риме, где проходит саммит G-20.

Как сообщил российский МИД, основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и на Южном Кавказе.

Согласно сообщению, "состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе".

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Тэги: ЛАВРОВ, ЧАВУШОГЛУ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]