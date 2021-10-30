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Регион 30.10.2021 22:15

ЦИК Грузии оценил почти в 50% явку избирателей во втором туре местных выборов

Во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии, состоявшихся в субботу, активность избирателей составила 49,9%, сообщил ЦИК страны.

"Для избирательной администрации именно в эти часы наступает самое ответственное время, когда на избирательных участках идет процесс подсчета голосов", - сказала на брифинге пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Победу в состоявшихся выборах в 20 муниципалитетах празднуют как представители правящей партии "Грузинская мечта", так и оппозиционной партии "Единое национальное движение". Официальные данные по итогам выборов ЦИК обнародует к утру воскресенья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]