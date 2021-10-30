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Регион 30.10.2021 22:48

Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме

Берлин считает, что Иран должен вернуться к переговорам по ядерной проблеме, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы, разумеется, делаем ставку на возврат Ирана к переговорам. Время уходит, а обогащение (ИФ - урана) в Иране продолжается. Нас это очень беспокоит", - сказала Меркель по итогам субботнего заседания саммита G20.

По ее словам, на саммите был проведен ряд двусторонних встреч, в том числе, по иранскому ядерному досье, в нем приняли участие представители США, Великобритании, Франции и Германии.

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Тэги: МЕРКЕЛЬ, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]