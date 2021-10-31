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Регион 31.10.2021 12:23

ЦИК Грузии заявляет о состоявшемся втором туре местных выборов

Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоялся и прошел в свободной и прозрачной обстановке, заявил в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

Он напомнил ранее обнародованные ЦИК данные, согласно которым в 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", а в одном - кандидат оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Процесс был конкурентным, но были и недостатки. В частности, на нескольких избирательных участках на короткое время был прерван избирательный процесс в связи с конкретными инцидентами, но на результаты голосования эти случаи не повлияли", - сказал Каландаришвили.

Он сообщил, что поступившие жалобы по процессу голосования будут рассмотрены ЦИК в ближайшие четыре дня, и еще в течение двух дней жалобы будут рассматриваться в судах.

"Избирательная администрация осуществит предусмотренную законом процедуру пересчета голосов в каждом избирательном округе, в котором проходил второй тур местных выборов по жеребьевке на пяти избирательных участках. В общей сумме будут пересчитаны данные голосования со 150 избирательных участков", - сказал Каландаришвили.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]