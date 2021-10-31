ЦИК Грузии заявляет о состоявшемся втором туре местных выборов

Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоялся и прошел в свободной и прозрачной обстановке, заявил в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
Он напомнил ранее обнародованные ЦИК данные, согласно которым в 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", а в одном - кандидат оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Процесс был конкурентным, но были и недостатки. В частности, на нескольких избирательных участках на короткое время был прерван избирательный процесс в связи с конкретными инцидентами, но на результаты голосования эти случаи не повлияли", - сказал Каландаришвили.
Он сообщил, что поступившие жалобы по процессу голосования будут рассмотрены ЦИК в ближайшие четыре дня, и еще в течение двух дней жалобы будут рассматриваться в судах.
"Избирательная администрация осуществит предусмотренную законом процедуру пересчета голосов в каждом избирательном округе, в котором проходил второй тур местных выборов по жеребьевке на пяти избирательных участках. В общей сумме будут пересчитаны данные голосования со 150 избирательных участков", - сказал Каландаришвили.
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