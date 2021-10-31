В России выявили максимальные за пандемию почти 41 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 40 тыс. 993 случая, это новый антирекорд за пандемию, умерли за сутки 1 тыс. 158 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 40 тыс. 993 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 622 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Четвертый раз на этой неделе в РФ обновляются максимальные значения суточных выявлений новых заболевших коронавирусом, накануне сообщалось о 40 тыс. 251 случае, прирост идет во всех регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве - 7 тыс. 603, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 597, в Московской области - 2 тыс. 737.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 158 пациентов, из них 94 скончавшихся в Москве, 82 - в Петербурге, 43 - в Московской области.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 513 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 238 тыс. 538 умерших и 7 млн 358 тыс. 539 выписанных, в том числе 27 тыс. 115 выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 050 - в Москве.
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