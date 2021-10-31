Азербайджанские военнослужащие, прошедшие очередной курс "Коммандос" в турецкой Испарте, вернулись на Родину, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
На мероприятии, организованном по этому поводу, были исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции. Выступившие поздравили выпускников с успешным окончанием курса и пожелали им успехов на службе.
Очередная группа военнослужащих азербайджанской армии отправилась в Турцию для участия в курсах "Коммандос".
Отметим, что обучение осуществляется в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между Азербайджаном и Турцией.
А.Салаева
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