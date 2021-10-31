Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси

Председатель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, накануне проигравший выборы в мэры Тбилиси, призвал всех сторонников оппозиции собраться в воскресенье в 19:00 на площади перед парламентом.
Как заявил Мелия, на митинге будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил, не признающих итоги второго тура местных выборов.
"Вчерашние выборы проходили на фоне использования тотального насилия. Поэтому наша борьба вчера не завершилась, она началась. Наша борьба будет мирной, но очень твердой", - сказал Мелия на брифинге.
Во втором туре выборов мэра Тбилиси в субботу Мелия проиграл своему конкуренту кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Кахе Каладзе, но не принял поражения и заявил журналистам, что выборы были сфальсифицированы властями.
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