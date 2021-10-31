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Дальнее зарубежье 31.10.2021 13:20

Британский премьер не видит поводов для эпидемиологических ограничений в стране на Рождество

Никаких ограничительных мер в связи с коронавирусом на период рождественских праздников в Великобритании вводить не планируется, сообщил журналистам глава британского правительства Борис Джонсон.

"Я не наблюдаю никаких свидетельств, которые давали бы повод предположить введение каких-либо ограничительных мер", - приводит в воскресенье телеканал Sky News слова премьера в ответ на вопрос журналиста о возможности карантина на период рождественских праздников.

Телеканал отмечает, что высказывания Джонсона прозвучали вскоре после того, как Конфедерация национальной системы здравоохранения, британская медицинская ассоциация и ряд ученых выступили с призывом к властям страны принять меры для того, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

В Национальном статистическом управлении Великобритании в свою очередь отметили, что уровень заболеваемости в новогодний период может находиться на уровне января этого года, когда в страну пришла вторая волна коронавируса.

С начала пандемии COVID-19 в Великобритании заразились 9 млн человек, 140,5 тыс. пациентов скончались, а 7,3 млн выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]