Saudi Aramco увеличила чистую прибыль в 2,6 раза

Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в третьем квартале 2021 года составила $30,4 млрд, что в 2,6 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает компания.
Как сообщалось, во втором квартале Saudi Aramco получила $25,5 млрд чистой прибыли. Таким образом, рост показателя к предшествующему кварталу составил 19,2%.
Компания связывает рост прибыли с повышением цен на нефть, а также с ростом рентабельности нефтепереработки, чему способствовало восстановление спроса на энергоресурсы и рост экономической активности на ключевых рынках.
Денежный поток от операционной деятельности вырос почти вдвое по сравнению с третьим кварталом 2020 года, до $36,3 млрд, свободный денежный поток увеличился в 2,3 раза год к году - до $28,7 млрд.
Капитальные затраты Saudi Aramco в третьем квартале по сравнению со вторым почти не изменились, составив $7,6 млрд. Но по сравнению с третьим кварталом 2020 года капзатраты выросли на 19%%.
Объем добычи углеводородов в третьем квартале составил 12,9 млн б/с (во втором квартале - 11,7 млн б/с), из которых 9,5 млн б/с пришлось на нефть.
В третьем квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за предыдущий квартал в размере $18,8 млрд, за третий квартал компания также планирует выплатить $18,8 млрд.
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